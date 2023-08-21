Amasya'da eşini göğüsünden vurdu: Eve zorla girmeye çalıştı Tartıştığı eşinin eve geri dön teklifine olumsuz yanıt veren kadın kendisiyle tartışmaya başlayan eşine sinirlenerek yanında bulunann av tüfeğiyle eşini öldürdü.

DHA

Amasya'nın Taşova ilçesinde, 19 Ağustos günü saat 19.00 sıralarında 33 yaşındaki Ayşe Yalçın, eşi ile tartışınca 3 çocuğuyla dayısının evine geldi.

38 yaşındaki Murat Yalçın da eşiyle konuşmak için 60 AEJ 671 plakalı motosikletle Ayşe Yalçın’ın yaşadığı apartmana gitti.

3’üncü kattaki eve çıkan Murat Yalçın, eşinden çocukları da alıp eve dönmesini istedi.

Eşini göğsünden vurarak öldürdü

Ayşe Yalçın olumsuz cevap verince aralarında tartışma çıkmasıyla evdeki av tüfeğini alan Ayşe Yalçın, Murat Yalçın’ı göğsünden tüfekle vurup öldürdü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Murat Yalçın’ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Taşova Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu.

Şüpheli gözaltına alındı

Ayşe Yalçın ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Cenazesi defnedildi

Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde otopsi işlemleri tamamlanan Murat Yalçın dün Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Bağpınar köyünde toprağa verildi.

"Zorla içeri girmeye çalıştı"

Ayşe Yalçın, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayşe Yalçın’ın ifadesinde eşinin bir işte çalışmadığını ve uyuşturucu kullandığını, kendisinin çalıştığını söyledi.

Olay günü kendisinden eve dönmesini istediğini, bu isteğini kabul etmeyince tehditler savurduğu belirten Yalçın, "Zorla içeri girmeye çalışınca da tüfekle ateş ettim. Pişmanım." dedi.