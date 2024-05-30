Amasya'da eski karısını darbedip pompalı tüfekle vuran şahıs tutuklandı Amasya'da eski karısını darbedip pompalı tüfekle ayağından vurarak yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Saldırganın eski eşini darbettiği anlar çevredeki kameralara yansıdı.

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DHA

Amasya merkez Mehmet Varinli Caddesi'nde R.K. (44), bir süre önce boşandığı H.B.'yi (42) darbedip yerde sürükledi, ardından da pompalı tüfekle 3 el ateş ederek kaçtı.

H.B.'nin çığlıkları üzerine çevredekiler ihbarda bulundu.

Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ayağından yaralanan H.B., Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tutuklandı

Olayla ilgili çalışma başlatan Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlü ekipleri, R.K.'yi yakalayıp gözaltına aldı.

R.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sokaktaki arbede çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde R.K., minibüsten inen eski eşi H.B'yi apartmanına gireceği anda darbetti.

Ardından da H.B'yi sürükleyerek apartmanın önünden hızla uzaklaştırdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)