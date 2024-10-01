Amasya'da evinden pompalı tüfekle etrafa ateş açtı Merzifon ilçesinde evinin penceresinden etrafa rastgele ateş açıp bir polisin yaralanmasına neden olan şahıs korku dolu anlar yaşattı.

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İHA

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki Mahsen Mahallesi'nde yaşayan Himmet Çiftçi, pompalı tüfeğiyle evinin penceresinden rastgele ateş açtı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Mahalleye gelen polis ekiplerine de ateş açan Çiftçi, bir polisin kolundan hafif şekilde yaralanmasına sebep oldu. Olay anı, çevredekilerin cep telefonlarıyla kaydedildi.

ŞEHİT POLİS MEMURU ŞEYDA YILMAZ'IN KATİLİ GİBİ GÖTÜRÜLDÜ

Psikolojik sorunları olduğu bilinen saldırgan, eve giren polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Karakola götürülürken, polis aracının arkasına sert bir şekilde bindirildi. Bu görüntüler, İstanbul'da bir hafta önce şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'ı vuran saldırganın benzer şekilde polis aracına bindirildiği anları hatırlattı.

PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Eşinin bir süre önce terk ettiği ve psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen Himmet Çiftçi, Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)