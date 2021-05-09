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Amasya’da fırtına seralara zarar verdi
Sağanak yağış sonrası etkili olan fırtına seraların örtülerimi uçururken, ürünleri de talan etti. O anlar, üreticinin kamerasına yansıdı.
- İHA
- 09.05.2021 - 11:32
Amasya’nın Karasenir Mahallesi’nde domates ekili alanlarda hasar oluştu.
6 dönümlük alandaki seralarını emeklerle oluşturup geçen ay ürünlerini diktiklerini anlatan üretici Niyazi Yancı, fırtınanın büyük zarara yol açtığını söyledi.
ÜRETİCİ DESTEK BEKLİYOR
Yancı, ağaç dallarını da deviren fırtınanın yol açtığı ürün kaybı ve hasarın boyutunun tespit edilerek kendilerine destek olunmasını istedi.
Fırtınanın etkili olduğu o anlar, kameralara saniye saniye yansıdı.
Amasya’da fırtına seralara zarar verdi VİDEO