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Amasya’da fırtına seralara zarar verdi

Amasya’da fırtına seralara zarar verdi

Sağanak yağış sonrası etkili olan fırtına seraların örtülerimi uçururken, ürünleri de talan etti. O anlar, üreticinin kamerasına yansıdı.