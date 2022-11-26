Amasya'da gaz doldururken çakmak elinde patladı

Lokanta işletmecisi gaz dolumu yaptığı sırada çakmak bir anda alev alıp patladı. Çakmağın patlama anı anbean iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Amasya, Taşova Sanayi Sitesi'nde lokanta işleten 28 yaşındaki Tayyip Akgül, çakmak gazı tüpüyle gazı biten çakmağı doldurmaya başladı.

Çakmak gazını doldurudğu sırada çakmak bir anda alev alıp patladı.

Şans eserii yaşanan patlamada sakalları hafif şekilde yanan Akgül, kazadan ucuz kurtuldu.

"Sakallarımızda yanıklar oldu"



Bir müşterisinin çakmağının gazının bittiğini söylemesi üzerine yardımcı olmak

istediğini anlatan Akgül, "Elime çakmağı alıp gaz basmamla bir anda alev meydana geldi. Küçük, hafif sakallarımızda yanıklar oldu. Büyük korkulan bir şey olmadı." diye konuştu.

Çakmak gazı doldururken yaşanan patlama VİDEO





"En önemlisi dikkat ve güvenlik"

İHA'nın haberine göre, Daha dikkatli olunması gerektiğine dair uyarıda bulunan Akgül, "Ne iş olursa olsun yaptığınız işi hafife almamanız lazım. Burada yani en ufak bir şeyde kaşınız, gözünüz, sakalınız, hatta vücudunuz yanabilirdi. Daha feci şekilde sonuçlanabilirdi. En önemlisi dikkat ve güvenlik." şeklinde konuştu.



