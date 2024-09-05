Amasya'da geri geri giden tankere tır çarptı Tokat yönüne giden tır sürücüsü, ilerlediği yola geri geri giren süt tankerine çarptı. Tır sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

Amasya'dan Tokat yönüne giden tır sürücüsü Selami Güven, otoyolda ilerlediği sırada önüne bir tesisten geri geri manevra yapan süt tankeri çıktı.

Tırı durdurmayı başaramaya Güven, Tankerin arka kısmına çarpan tır kontrolden çıkarak yola savruldu.

SÜT TANKERİNE ÇARPTI

Bariyerleri önüne katıp yan yatan tırdaki tekstil malzemeleri etrafa saçılırken sürücüsü ise yaralandı.

Ezinepazar köyü civarındaki kazanın bildirilmesi üzerine olay mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralanan tır sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yapılan incelemenin ardından tırın dorsesindeki malzemelerin başka bir tıra yüklenmesine başlandı. Yolun bir yönü ulaşıma kapanırken, trafik Eski Kızılca köyü yolundan sağlandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)