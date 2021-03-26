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    Amasya’da hem hırsızları yakalattı hem mahalleyi yanmaktan kurtardı

    Komşusunun evinden eşya çıkaran yabancı şahıslardan şüphelenen Saliha Karaca, polise haber vererek hırsızları yakalattı. Ayrıca aynı evde çıkan yangını erken fark ederek, olası bir faciayı engelledi.
    • İHA
    • 26.03.2021 - 09:23
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    Amasya’da hem hırsızları yakalattı hem mahalleyi yanmaktan kurtardı

    Amasya’da Mehmetpaşa Mahallesi'nde, Saliha Kara (70), komşusuna ait evden eşyaların bir kamyona yüklendiğini gördü. ,

    Ev sahipleri yokken evden eşya alan şahıslardan şüphelen Karaca, şahıslarla konuşarak olan bitenin ev sahipleri ile hiçbir bağının bulunmadığını anladı.

    Şüphe üzerine polisi arayıp, durumu haber verdi.

    GÖZALTINA ALINDILAR

    Alınan ihbar üzerine soruşturma başlatıldı.

    Soruşturmada evden çıkartılan buzdolabı, çamaşır makinesi ve diğer eşyaları bin 500 liraya satmaya çalıştıkları anlaşılan 5 kişi gözaltına alınarak tutuklandı.

    Amasya’da hem hırsızları yakalattı hem mahalleyi yanmaktan kurtardı #1

    YANGINI FARK ETTİ

    Olaydan 4 gün sonra aynı evden dumanlar yükseldiğini fark eden Karaca, polis ve itfaiyeyi aradı.

    Ekiplerin müdahalesi ile yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

    Amasya’da hem hırsızları yakalattı hem mahalleyi yanmaktan kurtardı #2

    ÇOCUKLAR KUNDAKLADI

    Güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından 12-13 yaşlarında çocukların evi kundakladığı belirlendi.

    Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanarak çocuk şubesi görevlilerine teslim edildiler.

    Amasya’da hem hırsızları yakalattı hem mahalleyi yanmaktan kurtardı #3

    “ENGELLEDİM AMA ÖNLEYEMEDİM”

    Olayla ilgili açıklama yapan Karaca, “Hırsızlığı engelledim ama yangını önleyemedim.” dedi.

    Karaca, mahallesindeki asayiş önlemlerinin artırılmasını ve mahalle bekçilerinin yeniden devriye atmalarını istedi.

    Amasya’da hem hırsızları yakalattı hem mahalleyi yanmaktan kurtardı #4

    Amasya’da hem hırsızları yakalattı hem mahalleyi yanmaktan kurtardı #5

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