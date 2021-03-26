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- Amasya’da hem hırsızları yakalattı hem mahalleyi yanmaktan kurtardı
Amasya’da hem hırsızları yakalattı hem mahalleyi yanmaktan kurtardı
- İHA
- 26.03.2021 - 09:23
Amasya’da Mehmetpaşa Mahallesi'nde, Saliha Kara (70), komşusuna ait evden eşyaların bir kamyona yüklendiğini gördü. ,
Ev sahipleri yokken evden eşya alan şahıslardan şüphelen Karaca, şahıslarla konuşarak olan bitenin ev sahipleri ile hiçbir bağının bulunmadığını anladı.
Şüphe üzerine polisi arayıp, durumu haber verdi.
GÖZALTINA ALINDILAR
Alınan ihbar üzerine soruşturma başlatıldı.
Soruşturmada evden çıkartılan buzdolabı, çamaşır makinesi ve diğer eşyaları bin 500 liraya satmaya çalıştıkları anlaşılan 5 kişi gözaltına alınarak tutuklandı.
YANGINI FARK ETTİ
Olaydan 4 gün sonra aynı evden dumanlar yükseldiğini fark eden Karaca, polis ve itfaiyeyi aradı.
Ekiplerin müdahalesi ile yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.
ÇOCUKLAR KUNDAKLADI
Güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından 12-13 yaşlarında çocukların evi kundakladığı belirlendi.
Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanarak çocuk şubesi görevlilerine teslim edildiler.
“ENGELLEDİM AMA ÖNLEYEMEDİM”
Olayla ilgili açıklama yapan Karaca, “Hırsızlığı engelledim ama yangını önleyemedim.” dedi.
Karaca, mahallesindeki asayiş önlemlerinin artırılmasını ve mahalle bekçilerinin yeniden devriye atmalarını istedi.