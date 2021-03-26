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Amasya’da hem hırsızları yakalattı hem mahalleyi yanmaktan kurtardı

Amasya’da hem hırsızları yakalattı hem mahalleyi yanmaktan kurtardı

Komşusunun evinden eşya çıkaran yabancı şahıslardan şüphelenen Saliha Karaca, polise haber vererek hırsızları yakalattı. Ayrıca aynı evde çıkan yangını erken fark ederek, olası bir faciayı engelledi.