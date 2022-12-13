Aldığı yatağı geri iade etmek isteyen müşteri çiftle, mobilya mağazası sahibi arasında tartışma çıktı. Karakolluk olan taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

Geçen hafta Amasya’daki bir mobilya mağazasına giden Gülşah Akyılmaz, çocuk yatağı siparişi verdi.

Önceki gün evlerine teslim edilen ürünü gören Akyılmaz, geri iade etmek istedi.

‘İade alamayız’ dedi, tartışma çıktı

Kocası ve 10 aylık bebeğiyle birlikte mağazanın yolunu tutan anneye, yatağın hijyenik ürün kategorisine girdiği için iade alınamayacağı söylendi.

Ürünün 14 gün süreyle iade edilebileceğini iddia eden Akyılmaz, talebini sürdürürken: kocası ve mağaza sahibi arasında tartışma çıktı.

Bunun üzerine Akyılmaz telefonuna sarıldı ve tartışmayı görüntülemeye başladı.

Kadının üzerine yürüdü

Diğer müşterilerinin yanında görüntülenmesinin doğru olmadığını belirtip "Kapatın" diye sinirlenen mağaza sahibi Ahmet Erdem, çekimin durdurulmasını istedi.

Yaşananları kaydetmeye devam eden Akyılmaz’ın üzerine yürüyen mağaza sahibi, elindeki kameraya vurup, çiftin dışarı çıkmalarını istedi.

Amasya’da iade alınmayan yatak yüzünden karakolluk oldular VİDEO



Karakolluk oldular

İlk defa karşılaştıkları durum sonrası polis çağıran kadın müşteri ve eşi, mağaza sahibiyle birlikte karakola giderek ifade verdi.

Şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

“Tüketici hakem heyetine başvurduk”

İHA’ya konuşan Akyılmaz, mağaza sahibinin bağırıp telefonunu yere düşürdüğü için polis çağırdığını dile getirdi.

Gülşah Akyılmaz, “Tüketici hakem heyetine başvurduk. Biz haklı olduğumuz için ürünün iadesini alabileceğimizi düşünüyoruz.” dedi.

"Vazoma zarar verdiler"

Mağazasında cep telefonu kamerasıyla görüntülenmesini istemediğini bildirmesine rağmen çekimi sürdürüp çıkışta vazosuna zarar verdiğini öne sürdüğü çiftten şikayetçi olan mağaza sahibi Erdem ise “Yatağın özel ölçülü olması nedeniyle iade alınamayacağını ve değiştiremeyeceğimi söyledim.” diyerek kendini savundu.