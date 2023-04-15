Amasya'da iki araç çarpıştı: 2'si çocuk 7 yaralı
İHA

Amasya'nın Suluova ilçesinde korkunç bir yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Nebioğlu (42) idaresindeki 61 NL 200 plakalı otomobil, Ahmet Gergin (37) yönetimindeki 05 AAL 460 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

2'si çocuk 7 kişi yaralandı

Kazada sürücülerin yanı sıra Münevver Gürel (70) ile aynı aileden Dürdane (24), Halil (23), Esin Yağmur (5) ile Selim Asaf Gergin (1) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Suluova ve Merzifon Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Amasya'da iki araç çarpıştı: 2'si çocuk 5 yaralı
Amasya'da iki araç çarpıştı: 2'si çocuk 5 yaralı