Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü 1 yaralı
AA & Ensonhaber

Amasya'da Hasan Hüseyin Y. (27) idaresindeki 34 FBE 474 plakalı otomobil, Doğantepe mevkisinde Abdullah Ş. (35) yönetimindeki 05 BE 552 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü Abdullah Ş. ile araçta bulunan Dündar Ş. (33) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Hasan Hüseyin Y. 112 Acil Sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ensonhaber icon
Yavuz Yıldırım
Editör