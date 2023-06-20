Amasya’da ilginç kaza: İki teker üstünde metrelerce ilerledi

İHA
Günün ilginç kazası, Amasya’da yaşandı…
Sabah saatlerinde Akdağ Tüneli'nden çıkış yapan bir otomobil, yolun ortasındaki bariyerlere tırmandı.
İki teker üzerinde metrelerce gitti
İki tekeri bariyerlerin üstünde metrelerce ilerleyen otomobil, daha sonra yola geri döndü.
Tekerlerinde ve ön kısmında hasar oluşan otomobilin sürücüsü, kazayı yara almadan atlatırken, o anlar tünelin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bariyerleri yıktı, geçti
Görüntülerde otomobilin çıktığı bariyerleri yıkarak ilerlediği anlar yer aldı.
Öte yandan polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.