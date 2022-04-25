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    Amasya'da kalp krizinden hayatını kaybeden polis memleketinde defnedildi

    Merzifon'da görev yapan polis memuru, istirahat ederken geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Polis, memleketi Tokat'ta defnedildi.
    • 25.04.2022 - 17:41
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 17:48
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    Amasya'da kalp krizinden hayatını kaybeden polis memleketinde defnedildi

    Amasya'nın Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliği'nde görevli, evli ve 3 çocuk babası Rauf Seçgin, dün görev sonrası evinde istirahat ederken, rahatsızlanarak Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kalp krizi geçirdiği belirlenen Seçgin, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Cenaze Tokat'a getirildi

    DHA'nın haberine göre, Seçgin'in cenazesi, Merzifon'da düzenlenen törenin ardından memleketi Tokat'a getirildi.

    Seçgin için ikindi vakti Ali Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazına Tokat Valisi Ozan Balcı, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Seçgin'in ailesi ve çok sayıda kişi katıldı.

    Polis memuruna gözyaşlarıyla defnedildi

    Rauf Seçgin'in cenazesi, kılınan namazın ardından Ağbayır Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Amasya da kalp krizinden hayatını kaybeden polis memleketinde defnedildi #1

    Amasya da kalp krizinden hayatını kaybeden polis memleketinde defnedildi #2

    Amasya da kalp krizinden hayatını kaybeden polis memleketinde defnedildi #3

    Amasya da kalp krizinden hayatını kaybeden polis memleketinde defnedildi #4


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