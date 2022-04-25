Amasya'da kalp krizinden hayatını kaybeden polis memleketinde defnedildi

Merzifon'da görev yapan polis memuru, istirahat ederken geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Polis, memleketi Tokat'ta defnedildi.

Amasya'nın Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliği'nde görevli, evli ve 3 çocuk babası Rauf Seçgin, dün görev sonrası evinde istirahat ederken, rahatsızlanarak Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Seçgin, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenaze Tokat'a getirildi

DHA'nın haberine göre, Seçgin'in cenazesi, Merzifon'da düzenlenen törenin ardından memleketi Tokat'a getirildi.

Seçgin için ikindi vakti Ali Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazına Tokat Valisi Ozan Balcı, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Seçgin'in ailesi ve çok sayıda kişi katıldı.

Polis memuruna gözyaşlarıyla defnedildi

Rauf Seçgin'in cenazesi, kılınan namazın ardından Ağbayır Mezarlığı'nda toprağa verildi.













