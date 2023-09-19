Amasya'da kontrolden çıkan minibüs menfeze uçtu Seyir halinde ilerleyen minibüs sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince araç menfeze yuvarlandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, sürücüyü yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

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İHA

Amasya’nın Taşova ilçesinde kaza yaşandı.

39 yaşındaki Ömer Yılmaz idaresindeki minibüs, Taşova’dan Samsun’un Ladik ilçesine doğru yola çıktı.

Seyir halinde ilerleyen araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında bulunan menfeze uçtu.

Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

Sürücüyü araçtan çıkartan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine polis, jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Taşova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

"Şuurunu kaybetti"

Kazayı görüp yardıma koşan vatandaşlardan Mustafa Canik, “Önümdeydi, bir anda daldı. Zıplayıp oraya düştü. Arkadaşı biz çıkarttık. Herhangi bir sorun yok. Şuurunu kaybetmişti.” dedi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)