Amasya'da kontrolden çıkan otomobilde 6 kişi yaralandı
İHA

Amasya'da korkunç bir yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Göksu yönetimindeki 06 MGY 15 plakalı otomobil Yağcıabdal köyü Erikli mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metrelik uçuruma devrildi.

Ters dönen araçta yaralandılar

Sürücüyle otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ters dönen araçtan çıkartılan yaralılar ambulanslarla Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Amasya'da kontrolden çıkan otomobilde 6 kişi yaralandı
Amasya'da kontrolden çıkan otomobilde 6 kişi yaralandı