Amasya'da köpeğe çarpıp kaçan sürücü

Karşıdan karşıya geçmek isterken dikkatsiz sürücünün çarpmasıyla hayatını kaybeden Ales isimli köpeğin sahibi, kaçan şoförün cezalandırılmasını istedi.

Amasya'nın Göllü Bağları Mahallesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen 05 RD 699 plakalı servis minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe çarpıp kaçtı.

Köpek olay yerinde ölürken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

SAHİBİ ŞİKAYETTE BULUNDU

Köpeği Ales'in ölümüyle yıkılan Emre Toraman ise kaçan sürücüden şikayetçi oldu.

"FRENE BASSA KÖPEK KENDİNİ KURTARACAK"

Durmayıp, yoluna devam eden servis sürücüsüne tepki gösteren Emre Toraman, "Geçen cuma günü köpeğimi burada ezdiler ve durmadan arkasına bile bakmadan bırakıp gittiler. 'Yardıma muhtaç mı' diye ilgilenmeden can çekişen hayvana, elini bile sürmeden basıp gitmişler. Köpeğim yolda gezerken arabayı fark ediyor. Geri kaçmaya çalışırken frene bile basmamış. Frene bassa köpeğim kaçıp kendini kurtaracak. Kurtulmasına bile izin vermeden ezip geçmiş.

"UYUYAMIYORUM, PERİŞAN OLDUK"

Uyuyamıyorum, işime de gidemiyorum. Ailem ve ben perişan olduk. Köpeğim Ales kendi çocuğum gibiydi. Kimse bana köpeğimin öldüğünü söylemedi. Kazadan o an haberim olsa gelir, köpeğimle ilgilenirdim. En azından veterinere götürür, tedavisini yaptırırdım." ifadelerini kullandı.

"HAYVAN DİYE GEÇİŞTİRDİLER"

14 aylık köpeğine çarpanın bulunup cezalandırılmasını isteyen Toraman, "Olayı duyup gelince işletmenin muhasebecisiyle görüştüm ve aracın şoförünün kim olduğunu sordum ama söylemediler. Sadece 'eceli gelmiş ölmüş, fazla konuşmaya uzatmaya, savcılığa gitmenize de gerek yok' dediler. Hayvan diye geçiştirdiler. Köpeğim Ales’e çarpanlardan pazartesi günü şikayetçi oldum.

"GÖZ GÖRE GÖRE EZMİŞLER"

Bu saatten sonra adalet istiyorum. Ales'im gitti, yeri boş kalacak. Hayvanlar ölmesin, onlar da bir canlı. Yetkililere sesleniyorum; hayvanlara eziyet edenler için daha ağır cezalar çıkmasını istiyorum. Köpeğime kasıtlı olarak çarpmışlar, göz göre göre ezmişler. Ales'imin yokluğuna alışamadım, onu kaybetmek çok ağır geldi. Benim 14 aylık kızımdı." diye konuştu.