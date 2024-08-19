Amasya'da köpeğini kamyonetin arkasında sürükledi Suluova'da kimliği belirsiz şahsın köpeğini iple kamyonetin arkasına bağlayıp sürükleyerek götürdüğü anlar, motosiklet sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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DHA

Amasya'nın Suluova ilçesi Ayrancı köyünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi, iple 05 ACK 836 plakalı kamyonetinin arkasına bağladığı köpeği, kilometrelerce sürükledi.

Olayı gören motosiklet sürücüsü Ü.B., yaşananları cep telefonunun kamerasıyla kaydedip, durdurduğu kamyonetin sürücüne tepki gösterdi.

"DAVARA GİTMİYOR"

O anları anlatan Ü.B., “Bir anda önümde bir kamyonetin arkasına iple bağlanarak götürülen köpeği gördüm. Sürücüyü durdurdum. Neden yaptığını sordum bana, 'davara gitmiyor’ cevabını verdi. Bu kişinin gerekli cezayı almasını istiyorum. Görüntülerde plaka açık seçik görünüyor, emniyetimiz gereğini yapacaktır" diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)