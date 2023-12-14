Amasya'da mezbahada boğanın saldırdığı kişi hayatını kaybetti Amasya'da mezbahada boğanın saldırdığı bir kişi ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, boğanın saldırdığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

İHA

Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı mezbahada elektrik görevlisi olarak çalışan Kadir Bilen’e (55) kesim için mezbahaya getirilen boğa saldırdı.

Boğanın boynuz darbeleriyle ağır yaralanan Bilen, kanlar içerisinde yerde kaldı.

Ağır yaralanan Bilen, kurtarılamadı

Diğer mezbaha çalışanlarının müdahalesiyle sakinleştirilen boğa kesim alanına götürüldü.

Ağır yaralanan Bilen olay yerine gelen acil sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bilen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Boğanın saldırma anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)