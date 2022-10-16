Amasya'da minibüs tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Amasya Merzifon'da meydana gelen trafik kazasında minibüs, aynı yönde seyreden tıra çarptı. Feci kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Amasya Merzifon-Çorum kara yolunda seyreden Muharrem T. yönetimindeki minibüs, Kamışlı köyü mevkisinde aynı yönde seyreden Tekin K. idaresindeki TIR'a çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bir kişi hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, minibüste yolcu olarak bulunan Fatma T’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

AA'nın haberine göre; kazada yaralanan minibüs sürücüsü Muharrem T. sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.