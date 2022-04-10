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    Amasya'da minibüsün karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

    Otomobil ile minibüsün çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1'i çocuk 7 kişi yaralanırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
    • DHA
    • 10.04.2022 - 14:59
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    Amasya'da minibüsün karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

    Amasya Çorum kara yolu Yıldızköy mevkisinde seyir halinde olan Abdurrahim Ortaç yönetimindeki otomobil, saat 13.00 sıralarında kazaya karıştı.

    Otomobil, iddiaya göre önüne aniden çıkan Adem Işık'ın kullandığı minibüse çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle otomobil savruldu, minibüs de şarampole uçtu.

    7 kişi yaralandı

    Kazada 2 sürücü ile araçlardaki Hasan Işık, Hüseyin Işık, Rüveyda Ünal Ortaç ve Muhammed Emin Ortaç (3) yaralandı.

    Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerin ardından Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Soruşturma başlatıldı

    Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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