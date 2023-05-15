Amasya'da otomobil bisiklete çarptı! Sürücüsünün savrulma anları kamerada Bisikiletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Muzaffer Sucu'ya otomobil çarptı. Sucu çarpmanın etkisi ile yola savrulurken, o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Amasya'nın Mobilyacılar Sitesi, Alparslan Türkeş Caddesi'nde bisikletiyle seyir halinde olan Muzaffer Sucu, talihsiz bir olay yaşadı. Yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Sucu'ya, Ali A. yönetimindeki 29 AK 529 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Muzaffer Sucu, ağır yaralandı. Kaza anı kaydedildi İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Sucu'nun, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.