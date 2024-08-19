Amasya’da otomobil direğe çarptı: 4 yaralı

İHA
Burhan Taşçı (46) yönetimindeki 16 E 6413 plakalı otomobil, seyir halindeyken bir dinlenme tesisi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje dalıp, çarptığı aydınlatma direğini yere serdi.
Ters dönen otomobildeki sürücü ve yanındaki Etkin Cürebal (46), Kadriye Taşçı (41) ile Elis Feyza Taşçı (3) yaralandı.
KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Taşova Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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