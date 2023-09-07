Amasya'da otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 çocuk öldü, 8 kişi yaralandı Otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 8 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken 2 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, organize sanayi bölgesi kavşağında sebebi öğrenilemeyen bir nedenle kaza yaşandı.

İlknur Yılmaz (33) yönetimindeki 16 U 7001 plakalı otomobil ile Gökhan Ş. yönetimindeki 05 DZ 846 plakalı hafif ticari araç, kavşakta çarpıştı.

Savrulan otomobil, ters döndü.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada, sürücü İlknur Yılmaz çocukları Yunus Emre (2), Talha (3) ve Dila (4) ile eşi Ergin (41) ve eşinin kardeşi Sami Yılmaz (51) ile Halime Çınar (45) ve ikizler Yusuf (3) ve Hamza Cufadar (3) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, Merzifon Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Küçük çocuk hayatını kaybetti

Tedaviye alınan yaralılardan 2 yaşındaki Yunus Emre Yılmaz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)