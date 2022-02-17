- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Amasya’da, saç kurutma makinesinin içinden uyuşturucu çıktı
Amasya’da, saç kurutma makinesinin içinden uyuşturucu çıktı
Ekipler tarafından durdurulan araçta yapılan aramalar neticesinde, saç kurutma makinesi içerisine gizlenmiş halde 388,26 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
- AA
- 17.02.2022 - 17:40
Amasya'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor…
Merzifon ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Buğdaylı Mahallesi'nde durdurulan bir otomobilde arama yaptı.
“388,26 GRAM SENTETİK UYUŞTURUCU BULUNDU”
Aramada, otomobilde bulunan saç kurutma makinesine gizlenmiş 388,26 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen B.K. (42) ve N.D. (48) isimli şahıslar gözaltına alındı.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama gerekçesiyle tutuklandı.