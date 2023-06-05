Amasya'da sağanak yağış sonrasında seraları su bastı Yurtta etkisini gösteren sağanak yağışlar Amasya'yı da etkisi altına alırken kentte birçok sera hasar aldı. Seralarda bulunan kirazlar çatladı.

İHA

Türkiye son günlerde yine felaketlerle mücadele ediyor...

Yaz aylarına girilmesiyle birlikte etkisini gösteren sağanak yağışlar yurdun birçok noktasında hayatı durma noktasına getirdi.

Yaşanan felaketler gün geçtikçe artarken felaketin yaşandığı noktalardan biri de Amasya oldu.

Amasya’nın Taşova ilçesinde kuvvetli sağanak sonrası oluşan sel sebze ekili seraları vurdu. Kanallardan taşan suyun sürüklediği çamur, seralarda ve arazilerde zarara yol açtı.

"Ne masraf ettiysek, hepsinin üzerini sildik"

Serasındaki ekili ürünler zarar gören Alpaslan köyünden Necmettin Can, “Şu ana kadar ne masraf ettiysek, hepsinin üzerini sildik.” dedi.

"Kirazlarımız hep çatladı"

Son günlerdeki yağışların ağaçlardaki meyvelerde de kayba yol açtığına değinen Can, “Kirazlarımız hep çatladı. Yüzde 30, 40 rekolteyle mahsul adlı vatandaş. Zarar hepimizin zararı. Yağıştan dolayı bütün köyün zararı var.” diye konuştu.