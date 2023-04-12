Amasya'da sağanak yağış su seviyesini yükseltti! İş makinası su altında kaldı Yeşilırmak’ta son günlerde artan yağışın etkisiyle nehir suları yükselirken arızalanan bir iş makinesi sular altında kalırken balıklar ise kıyıya vurdu.

İHA

Yoğun yağışlar kentleri etkisi altına almaya devam ediyor...

Yağan yağışların ardından birçok kent olumsuz etkilendi.

Olumsuz etkilenen kentlerden biri de Amasya’nın Taşova ilçesi oldu.

Yeşilırmak’ta son günlerde artan yağışın etkisiyle nehir suları yükseldi.

Arızalanan bir iş makinesi sular altında kalırken balıklar ise kıyıya vurdu.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk şu ifadeleri kullandı:

Son birkaç günde yoğun yağış alan bölgemizde ırmak sularında, çok ciddi manada artış olduğunu söyleyebiliriz. Yeşilırmak Nehri üzerinde çalışma yapan bir iş makinesinin arızalanması sonucu ve aniden de su artışının gerçekleşmesiyle beraber iş makinesinin sular altında kaldığını söyleyebiliriz.

"Kıyıya vuran balıkları vatandaşlar tutmaya çalıştı"

Açıklama yapan Başkan Öztürk şu şekilde konuştu:

Bu birkaç günlük süre içerisinde dikkatli olmaları dere kenarlarından uzak durmalarını bir kez daha buradan sizler aracılığıyla belirtmek istiyorum.



Kıyıya vuran balıkları vatandaşlar tutmaya çalıştı.



Polis ve zabıta ekipleri zehirli olabileceği için uyardıkları vatandaşlardan balıkları tutmamalarını istedi.

"Gördüğünüz gibi sapasağlam balıklar"

Irmaktan elleriyle balık tutan Hasan Hüseyin Çelik, “Aniden ırmağın yükselmesiyle balıklar hep kenarlara vurdu. Ölmesindense vatandaşımız bir balık yesin dedik. Herkes ırmağın kenarına indi. Balık tutuyorlar. Uyardılar, anons yaptılar. ‘Irmağın kenarına inmeyin’ diye. Yenir, aniden ırmağın çamurlu akmasından dolayı balıkta bir şey yok. Gördüğünüz gibi sapasağlam balıklar. Yesinler afiyet olsun.” şeklinde konuştu.