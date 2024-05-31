Amasya'da sele kapılan kadını taksici kurtardı Şeyhcui Mahallesi'nde sele kapılan bir kadın ise taksici Tahsin Aydın tarafından kurtarılırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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DHA

Amasya'da iki gündür devam eden sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak adeta göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Su dolan yollarda araç sürücüleri ilerlemekte zorlandı.

Taksici genç, sele kapılan kadını kurtardı

Bu arada, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın sel sularına kapıldı. O sırada seyir halinde olan taksici Tahsin Aydın, aracını suyun hızını kesmek amacıyla kadının önüne park etti. Taksici, suyun hızını keserek kadını aracına alıp sel sularından kurtardı. Bu anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"Vatandaşlık görevimi yaptım"

Sel suyuna kapılan kadını kurtaran Tahsin Aydın, yaşananları şöyle anlattı:

Durakta bekliyorduk. Bir anda yağmur çok hızlı bir şekilde bastırdı. Eğitim Fakültesinin karşısındaki ATM’lerden bir müşterimiz araç istedi. Bende müşterimizi aldım, son durak tarafına götürürken ablamızı yerde suların içinde sürüklenirken gördüm. Rögar kapağına ayağı sıkışmıştı. Camı açıp, ablamızın elinden tuttum, ayağa kaldırıp arabaya aldım ve evine bıraktım. Ücret teklif etti. Kabul etmedim. Kendisine dikkat etmesini istedim. Vatandaşlık görevimi yaptım. Ablamız büyük bir tehlike atlattı. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)