Amasya'da sigara yakmak isterken aracını yaktı Dinlenmek için akaryakıt istasyonuna aracını çeken Murat Gündoğdu, bir süre sonra sigarasını yaktı. Bu esnada araçta patlama meydana geldi.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Artıkabat Mahallesi'nde karayolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunda park halindeki hafif ticari araçta patlama meydana geldi. İstasyon çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sigara yakarken aracın parladığı öğrenildi Küçük çaplı yangında kollarından ve yüzünden yaralanan sürücü Murat Gündoğdu, Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dinlenmek için aracını akaryakıt istasyonuna park eden Gündoğdu'nun sabah kalktığında sigara yakmak isterken patlamanın meydana geldiği öğrenildi. Patlamanın nedeninin araçta bulunan piknik tüpündeki gaz sızıntısından kaynaklanabileceği değerlendirilirken polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.