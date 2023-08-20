Amasya'da silahlı saldırı: Evi basıp öldürdüler Apartman dairesini basan 3 kişi burada 1 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi de yaralayarak kaçtı.

DHA

Aksaray'da Pamucak Mahallesi Bölcek Caddesi’ndeki Terzioğlu Apartmanı’nın 2’nci katında bulunan Rahim Toprak, Azra Şengül G. ve Kemal B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Bir süre sonra eve 3 kişi geldi. Bu kişiler, Rahim Toprak’ı tabancayla göğsünden vurarak öldürdü, Azra Şengül G.’yi sol bacağından, Kemal B.’yi de sağ omzundan vurduktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık görevlileri Azra Şengül G. ve Kemal B.’yi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Polis soruşturma başlattı

Rahim Toprak’ın cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Polis, şüphelileri, kimliğini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.