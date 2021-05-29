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    Amasya’da şimşek ve yıldırımların görüntüleri objektiflere yansıdı

    Bastıran yağışın ardından çakan şimşekler, karanlığın içinden parladı. Düşen yıldırımların görsel şölen sunduğu o anlar, objektiflere yansıdı.
    • İHA
    • 29.05.2021 - 09:19
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    Amasya’da şimşek ve yıldırımların görüntüleri objektiflere yansıdı

    Amasya dahil 14 kente, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kodlu uyarı gönderilmişti.

    Meteoroloji'nin uyarı haritasında; Amasya, Bolu, Çorum, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Karabük, Ankara, Çankırı, Kastamonu, Samsun, Tokat, Bartın ve Düzce yer aldı.

    Uyarının ardından, Amasya’da akşam saatlerinde fırtına ve yağmur etkili oldu.

    GECEYİ AYDINLATTI

    Taşova ilçesinde çakan şimşekler, geceyi aydınlattı.

    Gece karanlığında, yağmur sonrası düşen yıldırımlar ise ortaya görsel bir şölen çıkardı.

    Düşen yıldırım ve çakan şimşeklerin görüntüleri, objektiflere yansıdı.

    Amasya’da şimşek ve yıldırımların görüntüleri objektiflere yansıdı #1

    Amasya’da şimşek ve yıldırımların görüntüleri objektiflere yansıdı #2

    Amasya’da şimşek ve yıldırımların görüntüleri objektiflere yansıdı #3

    Amasya’da şimşek ve yıldırımların görüntüleri objektiflere yansıdı #4

    Amasya’da şimşek ve yıldırımların görüntüleri objektiflere yansıdı #5

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