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    Amasya'da sobanın patlama anı

    Amasya'da bir iş yerinde bulunan sobada meydana gelen patlama hasara yol açtı.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2022 - 16:56
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 17:21
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    Amasya'da sobanın patlama anı

    Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi Gümüş Caddesi'nde Hasan Gümüş'e ait av bayisinde yer alan sobada, henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı.

    Patlamada, iş yerinin camları kırıldı, raflarda hasar oluştu. Olay yerine gelen polisler, patlamanın nedenini belirlemek için iş yerinde inceleme yaptı.

    "Vitrin, camlar kırıldı"

    İş yeri sahibi Gümüş, AA muhabirine, patlama anında çok korktuğunu belirterek, "Sabah iş yerime geldim. Temizliği yaparak kartonları sobaya attım. Sobayı yakınca 1-2 dakika sonra patlama gerçekleşti. Vitrin, camlar kırıldı. Çok şükür başka zararımız olmadı." ifadesini kullandı.

    Patlama anı, iş yerindeki güvenlik kamerasınca kayda alındı.

    Amasya'da iş yerindeki sobada yaşanan patlama ViDEO

    soba patlama

    soba patlama


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