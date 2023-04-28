Amasya'da sulama kanalına düşen araçta bir kişi can verdi Otomobilin su kanalına düşmesi sonucunda ağır yaralanan Meryem Kodak, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İHA

Amasya'da korkunç bir kaza yaşandı.

Hüseyin Kodak’ın (42) kullandığı 05 DH 964 plakalı otomobil Doğantepe köyü mevkiinde yolun sağında bulunan sulama kanalına düştü.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaldırıldığı hastanede can verdi

Araçtan ağır yaralı halde çıkartılan sürücü ve annesi Meryem Kodak (81) ambulanslarla kaldırıldığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralı N.K.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.