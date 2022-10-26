Melek G., kullandığı otomobili park ederken geri manevra yaptığı esnada fren yerine gaza bastı. Yapılan hata sonucunda kontrolden çıkan otomobil, bir spor salonuna daldı.

Amasya'da Melek G. isimli sürücü, aracını park ederken geri manevra yaptığı esnada fren yerine gaza basınca olanlar oldu.

Akbilek Mahallesi'ndeki bir spor salonuna dalan otomobil; önüne kattığı cam, çerçeve ve spor aletlerini yere indirdi.

Yaralanan olmadı

Sürücü Melek G. ve içerde spor yapan iki kadın kazayı yara almadan atlattı.

"Uyarmasaydım araç kadına ve bana çarpacaktı"

Cam kenarındaki bisiklette spor yapan bir kadın müşteriyi kazadan kısa süre önce yürüyüş bandına yönlendirdiğini belirten antrenör Emine Meletli, "Kaza olacağı sanki içime doğdu. Çünkü sonrasında arkamı döndüğümde araç içeriye doğru daldı. Uyarmasaydım araç kadına ve bana çarpacaktı." dedi.

Amasya'da sürücü, fren yerine gaza basınca spor salonuna daldı VİDEO

"Çok şükür can kaybı yok"

Kazanın şokunu atlatamayan sürücüye sakinleşmesi için su verdiğini anlatan vatandaşlardan Zübeyir Dincel de, "Büyük ihtimalle fren ve gazın yerini şaşırdı. O yüzden kaza oldu. Çok şükür can kaybı yok." diye konuştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı

İHA'nın haberine göre; polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



