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    Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

    Tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 19 kişinin yaralandığı öğrenildi.
    • İHA
    • 23.03.2022 - 08:50
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 10:04
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    Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

    Amasya Suluova’dan Oluz köyüne gitmek için yola çıkan Kadriye Aydoğdu yönetimindeki işçi servisi, Yıldızköy yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

    İŞÇİ SERVİSİ DEVRİLDİ

    Kazada ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı. Olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    19 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Amasya da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi #1

    Amasya da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi #2


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