Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

Tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 19 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Amasya Suluova’dan Oluz köyüne gitmek için yola çıkan Kadriye Aydoğdu yönetimindeki işçi servisi, Yıldızköy yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

İŞÇİ SERVİSİ DEVRİLDİ

Kazada ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı. Olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

19 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.