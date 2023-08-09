Amasya'da traktör devrildi! 5 yaralı Amasya'nın Taşova ilçesinde traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralanırken yaralılar olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

AA Amasya Taşova ilçesinde Erbaa kara yolu Taşova Kavşağı feci bir kaza yaşandı. Hareket halindeki traktör devrildi. İddiaya göre, yoldan geçen vatandaşlar devrilmiş traktörü 112’ye haber verdi. Araçla çarpıştı S.A. yönetimindeki 60 TR 274 plakalı traktör, Amasya - Erbaa kara yolu Taşova Kavşağı mevkiinde, H.Ö'nün kullandığı 34 YOP 07 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. 5 kişi yaralandı Yaşanan kazada hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı Yaralılar, sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.