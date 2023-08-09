Amasya'da traktör devrildi! 5 yaralı
AA

Taşova ilçesinde Erbaa kara yolu Taşova Kavşağı feci bir yaşandı.

Hareket halindeki devrildi.

İddiaya göre, yoldan geçen vatandaşlar devrilmiş traktörü 112’ye haber verdi.

Araçla çarpıştı

S.A. yönetimindeki 60 TR 274 plakalı traktör, Amasya - Erbaa kara yolu Taşova Kavşağı mevkiinde, H.Ö'nün kullandığı 34 YOP 07 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

5 kişi yaralandı

Yaşanan kazada hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar, sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.