Amasya'da tüneldeki zincirleme kaza kameraya yansıdı Amasya'da üç aracın tünelde karıştığı zincirleme kazada yaralanan 1'i bebek, 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

DHA

Amasya'daki Ferhat Tüneli'nde Hatice Gülkaya yönetimindeki otomobil, önündeki Mustafa Gökalp idaresindeki otomobile çarptı.

Gökalp'in otomobil de savrularak Alperen Duma'nın kullandığı başka otomobille çarpıştı.

1'i bebek, 2'si çocuk 6 yaralı

Kazada her üç otomobilde bulunan Elif Azra Gökalp (2), Emel Gökalp (35), Sabiye Ravza Gökalp (6), Alperen Dümen (29), Esra Demirok (33) ve 2 aylık Doruk Demirok hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar ihbarla gelen ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)