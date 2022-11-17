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    Amasya'da yağ fabrikasında işçiler zehirlendi: 1 ölü, 5 yaralı

    Merzifon ilçesinde onarım çalışmaları sırasında yağ fabrikasının arıtma ünitesi kuyusunda baygın halde bulunan Hüseyin Ay hayatını kaybetti, 5 işçi hastanede tedaviye alındı.
    • 17.11.2022 - 22:45
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 00:01
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    Amasya'da yağ fabrikasında işçiler zehirlendi: 1 ölü, 5 yaralı

    İlçe merkezinde yağ üretimi yapan fabrikada çalışan işçiler Sinan Kaplan, Mehmet Kalem, Hüseyin Ay, Emrullah Özer, Ceyhan Ayvalı ve Aydın Şenyüz, öğle saatlerinde onarım için arıtma ünitesinin bulunduğu kuyuya indi.

    6 işçiden biri kurtarılamadı

    DHA'nın aktardığına göre; bir süre sonra işçilerin baygın halde bulunması üzerine fabrika yetkilileri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ile AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerce kuyudan çıkarılarak, ilk müdahalede bulunulan işçiler, ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerden Hüseyin Ay, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

    Amasya da yağ fabrikasında işçiler zehirlendi: 1 ölü, 5 yaralı #1

    Metan gazından zehirlendiler

    Yaşananlara ilişkin inceleme ve soruşturma başlatılırken, işçilerin metan gazından zehirlenmiş olabileceklerinin değerlendirildiği belirtildi.

    Amasya'da yağ fabrikasında işçiler zehirlendi: 1 ölü, 5 yaralı ARŞİV VİDEO

    Amasya da yağ fabrikasında işçiler zehirlendi: 1 ölü, 5 yaralı #2

    Amasya da yağ fabrikasında işçiler zehirlendi: 1 ölü, 5 yaralı #3


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