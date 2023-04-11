Amasya'da yağmur şiddetini artırınca istinat duvarı çöktü Gece saatlerinde etkili olan yağış sonrası dere yatağının kenarındaki istinat duvarının köprüye yakın bölümünde çökme meydana geldi.

AA & Ensonhaber

Nisan yağmurları etkisini sürdürüyor.

Mayıs ayına yaklaşılırken, yurt genelinde kış mevsiminden kalma son günler yaşanmaya devam ediyor.

Öyle ki, şiddetli yağışlar hayatı adeta felç ediyor.

Yağıştan nasibini alan bir il de Amasya oldu.

İstinat duvarı yağmura dayanamadı

Suluova ilçesinde gece saatlerinde etkili olan yağış şiddetini saatlerce sürdürdü. Ardından Saraydüzü Mahallesi'nden geçen dere yatağının kenarındaki istinat duvarı yağmura daha fazla dayanamadı ve büyük bir gürültü duyuldu.

20 metre uzunluğundaki duvar çöktü

İhbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Belediye İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, aşırı yağış nedeniyle zeminin yumuşaması sonucu dere kenarındaki 3 metre yüksekliğindeki duvarın yaklaşık 20 metre uzunluğundaki bir bölümünün çöktüğü belirlendi.

Öte yandan ekipler, çöken duvarın yol kısmında duba ve emniyet şeridiyle güvenlik önlemi aldı.