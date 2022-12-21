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    Amasya'da yangın çıkan fabrika küle döndü

    Kontrplak fabrikasında çıkan yangın, kısa süre içerisinde etki gösterdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken Tokat'tan da takviye ekip gönderildi.
    • 21.12.2022 - 16:44
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 16:46
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    Amasya'da yangın çıkan fabrika küle döndü

    Amasya'nın Doğu Mahallesi'ndeki fabrikada panik anları yaşandı.

    Kontrplak fabrikasında yangın çıkması üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

    Fabrika küle döndü

    Ahşap ürünlerin bulunduğu alanda kısa sürede büyüyen yangın tüm fabrikayı sardı.

    Tokat'tan itfaiye geldi

    Taşova Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

    İHA'nın haberine göre, ayrıca Tokat Erbaa’dan da itfaiye ekipleri geldi.

    Amasya da yangın çıkan fabrika küle döndü #1

    Amasya da yangın çıkan fabrika küle döndü #2

    Amasya da yangın çıkan fabrika küle döndü #3


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