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    Amasya'da yangın paniği

    Şehrin işlek caddesinde bulunan 5 katlı iş yeri binasında yangın çıktı. Çatı katına sığınan 5 çalışan, itfaiye müdahalesiyle kurtarıldı.
    • 28.10.2022 - 16:22
    • Güncelleme : 28.10.2022 - 16:33
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    Amasya'da yangın paniği

    Amasya'nın Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde yangın paniği yaşandı.

    Caddede bulunan 5 katlı iş yerinde bir anda yangın çıktı.

    Nedeni belirlenemeyen şekilde çıkan yangından kaçmak isteyen çalışanlar çatı kısmına sığındı.

    Çalışanlar kurtarıldı

    İhbar üzerine sevk edilen Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri, merdivenle 5 çalışanı kurtardı.

    İnceleme başlatıldı

    Dumandan etkilenen 5 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Alevlere müdahale edilen yangınla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

    Amasya da yangın paniği #1

    Amasya da yangın paniği #2

    Amasya da yangın paniği #3

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