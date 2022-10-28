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Amasya'da yangın paniği
Şehrin işlek caddesinde bulunan 5 katlı iş yeri binasında yangın çıktı. Çatı katına sığınan 5 çalışan, itfaiye müdahalesiyle kurtarıldı.
- 28.10.2022 - 16:22
- Güncelleme : 28.10.2022 - 16:33
Amasya'nın Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde yangın paniği yaşandı.
Caddede bulunan 5 katlı iş yerinde bir anda yangın çıktı.
Nedeni belirlenemeyen şekilde çıkan yangından kaçmak isteyen çalışanlar çatı kısmına sığındı.
Çalışanlar kurtarıldı
İhbar üzerine sevk edilen Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri, merdivenle 5 çalışanı kurtardı.
İnceleme başlatıldı
Dumandan etkilenen 5 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Alevlere müdahale edilen yangınla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.