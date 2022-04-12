Amasya'da yaşlı adamın altınlarını çalan şahıslar yakalandı

80 yaşındaki Namık U.'nun evine gelerek, kendilerini polis olarak tanıtıp, yaşlı adamın 271 bin lira değerinde altınlarını dolandıran 3 şahıs, gözaltına alınarak tutuklandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Namık U., kendisini polis olarak tanıtan 3 kişi tarafından dolandırıldı.

Şüpheliler, telefonla aradıkları Namık U.'ya 'Kimlik bilgilerinizle yurt dışına para transferi yapılmış. Sizi bu işten kurtarmak, şüphelileri yakalayabilmek için eve gelecek ekiplerimize altın, para ne varsa verin. Durumu inceledikten sonra paranız iade edilecek' dedi.

Hırsızlara inanıp, 271 bin liralık altınlarını teslim etti

DHA'nın haberine göre; dolandırıcılara inanan Namık U,. evine gelen kişilere 271 bin lira değerindeki altınlarını teslim etti.

Daha sonra dolandırıldığını anlayan Namık U., polise şikayette bulundu. Harekete geçen ekiplerin çalışması sonucu kimlikleri tespit edilen İbrahim Ç, Özkan Ö. ve Ahmet Ç., yakalanarak gözaltına aldı.

3'ü de cezaevine gönderildi

Kahramanmaraş'ta da dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlenen ve yanlarında 374 çeyrek altın ve çok sayıda cep telefonu ele geçirilen 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Ekipler ise Namık U.'ya altınlarını teslim etti.









