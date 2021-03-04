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- Amasya'da yaşlı çift 10 saat arayla koronavirüse yenik düştü
Amasya'da yaşlı çift 10 saat arayla koronavirüse yenik düştü
Bir ay önce koronavirüse yakalanan çift, 10 saat ara ile hayatlarını kaybetti. Çiftin cenazesi, aile kabristanlığına defnedildi.
- DHA
- 04.03.2021 - 11:28
Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Arpaderesi köyünde esnaflık yapan Nazmi (74) ve eşi Saliye Küçük'e, yaklaşık bir ay önce görülen semptomlar üzerine hastanede koronavirüs testi yapıldı.
Test sonuçları pozitif çıkan Küçük çifti, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.
10 SAAT ARAYLA YAŞAMLARINI YİTİRDİLER
Yoğun bakım servisinde durumu ağırlaşan Nazmi Küçük, dün saat 08.00 sıralarında, aynı servisteki eşi ise saat 18.00 sıralarında yaşamını yitirdi.
Nazmi ve Saliye Küçük çifti, Arpaderesi köyünde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.