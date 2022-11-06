- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Amasya'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı, 1 öldü ve çok sayı yaralı var
Amasya'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı, 1 öldü ve çok sayı yaralı var
Trafik kazaları, can almaya devam ediyor. Amasya'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisi ulaştı.
- 06.11.2022 - 10:12
Amasya'da yolcu otobüsü ile iş makinesi taşıyan tır çarpıştı.
Amasya'nın Taşova ilçesi, Çambükü mevkisinde, yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Kaza Amasya Taşova'dan Samsun yönüne giderken meydana geldi
Taşova istikametinden Samsun yönüne giden Mavi Tur'a ait yolcu otobüsü, Çambükü mevkisinde, iş makinesi taşıyan tırla çarpıştı.
Bir kişi hayatını kaybetti
Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
AA'nın hberine göre, yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.