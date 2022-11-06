Petrol
98.75
4.31%
Euro
18.4913
1.73%
Dolar
18.5663
-0.26%
Altın
1.004
2.95%
Borsa
4217
2.72%
Bitcoin
396.755
-0.16%
BTXN Coin
10.42
-2.52%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Hafif yağmur 19 C

    Amasya'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı, 1 öldü ve çok sayı yaralı var

    Trafik kazaları, can almaya devam ediyor. Amasya'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisi ulaştı.
    • 06.11.2022 - 10:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Amasya'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı, 1 öldü ve çok sayı yaralı var

    Amasya'da yolcu otobüsü ile iş makinesi taşıyan tır çarpıştı.

    Amasya'nın Taşova ilçesi, Çambükü mevkisinde, yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

    Kaza Amasya Taşova'dan Samsun yönüne giderken meydana geldi

    Taşova istikametinden Samsun yönüne giden Mavi Tur'a ait yolcu otobüsü, Çambükü mevkisinde, iş makinesi taşıyan tırla çarpıştı.

    Bir kişi hayatını kaybetti

    Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    AA'nın hberine göre, yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

    Amasya da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı, 1 öldü ve çok sayı yaralı var #1


    Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi
    Futbol

    Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Pençe-Şimşek bölgesinde bir asker şehit düştü
    İç Haber

    Pençe-Şimşek bölgesinde bir asker şehit düştü

    Görüş Bildir