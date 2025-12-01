Amasya'da zincirleme kaza: İlk belirlemelere göre yaralılar var

- Amasya'nın Merzifon ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
- Kazaya bir otomobil, tır ve mahkumları taşıyan midibüs dahil oldu.
- İlk belirlemelere göre çok sayıda yaralı var ve yaralılar hastaneye sevk edildi.
Amasya–Samsun karayolunda bir otomobil, yeni araçları taşıyan tır ve içinde mahkumların bulunduğu midibüsün karıştığı zincirleme kaza yaşandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.
YARALILAR VAR
İlk belirlemelere göre kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.