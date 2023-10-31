İHA
Amasya'da dehşet dolu anlar yaşandı.
Merkez Hacılar Meydanı Mahallesi’nde geç saatlerde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Bıçakla yaralandılar
Tekmelerin havada uçuştuğu kavgada Gökmen Ç. ve Furkan A. bıçak darbeleri sonucu ağır yaralandı.
Tedavi altına alındı
Kanlar içinde kalan yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Samsun’daki bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.
Kavgaya müdahale eden polis, olayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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