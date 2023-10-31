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Amasya'daki iki grubun kavgasında kan aktı

Amasya'daki iki grubun kavgasında kan aktı Hacılar Meydanı Mahallesi'nde aralarında tartışma çıkan iki farklı grup bir süre sonra kavga etmeye başladı. Bıçakların konuştuğu kavgada 2 kişi ağır yaralandı.