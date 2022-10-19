Amasya'daki otobüs kazasında can veren bekçi yarın defnedilecek

Merzifon ilçesinde, yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı. Kazada can veren 2 kişiden birinin bekçi olduğu öğrenildi. Bekçi, yarın memleketinde son yolculuğuna uğurlanacak.

İstanbul'dan Giresun'a ilerleyen İbrahim Bulut kontrolündeki otobüs, dehşet bir kazaya karıştı.

Amasya'nın Merzifon ilçesi yakınlarında ilerleyen otobüs, Selahattin İnanır idaresindeki kamyona arkadan çarptı.

20 kişinin yaralandığı kazada hayatını kaybeden otobüsün yedek şoförü Dursun Şerbetci’nin (52) de İstanbul Ataşehir'de defnedileceği öğrenildi.

Bekçi yaşamını yitirdi

Bir diğer yandan otobüste eşi ile bulunan ve İstanbul'da çarşı bekçiliği yaptığı öğrenilen Temel Aslantürk de kaza sonucunda hayatını kaybetti.

Yarın memleketinde defnedilecek

Temel Aslantürk'ün, yarın memleketi Giresun’un Alucra ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.