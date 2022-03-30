Amasya'daki otomobil, evin çatısına uçup bahçeye girdi

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, 3 metre yükseklikten yolun aşağısında bulunan evin çatısına uçup bahçeye devrildi. Sürücü kazanın ardınan araçtan inip kaçtı.

Amasya'nın İhsaniye Mahallesi’nde yaşanan olayda, Yasin D. (32) idaresindeki 05 AAR 819 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybetti.

Kontrolden çıkarak 3 metre yükseklikten bir evin çatısına uçan araç ardından bahçeye girdi.

KAZA SONRASI ARAÇTAN İNİP KAÇTI

Kazayı hafif sıyrıkla atlattığı belirtilen sürücü kaçtı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilin üzerine uçtuğu evde, kaza sırasında kimsenin bulunmadığı belirtildi. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Otomobil ise vinçle bulunduğu yerden kaldırıldı.

"KADINLARIN BAĞIRIŞARAK KAÇTIĞINI GÖRDÜK"

​Mahallede oturan Ferhat Tutak, kaza nedeniyle çıkan sese koştuklarını belirterek, “Peş peşe patlama gibi bir ses geldi. Kiremit kırıklarının patlama seslerini duyunca biz ev çöktü zannettik. Kadınların bağrışarak bölgeden kaçtıklarını gördük. Koşarak olay yerine geldiğimizde aracın yoldan uçarak evin çatısına çarptığını ve daha sonra bahçeye düştüğünü anladık. Olayı duyar duymaz geldik zaten aşağı yukarı bir dakika sonra olay yerindeydim. Sürücü yoktu, kaza sonrası kaçmış” dedi.





