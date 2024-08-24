Amasyalı çiftçi 750 bin TL dolandırıldı: Traktörünü satışa çıkardı Merzifon ilçesinde telefon dolandırıcılarına 750 bin TL kaptıran çiftçi Vehbi Önal, bankaya olan borcunu ödemek için 40 yıllık traktörünü satışa çıkarmak zorunda kaldığını gözyaşları içinde anlattı.

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İHA

Yıllardır vatandaşları ağına düşüren telefon dolandırıcıları can yakmaya devam ediyor.

Zor durumdaki masum vatandaşların milli duygularını sömüren ve çeşitli yalanlarla kandıran dolandırıcılar, bu sefer Amasyalı bir çiftçiyi dolandırdı.

Merzifon'da çiftçilik yapan Vehbi Önal ve eşine ulaşan dolandırıcılar, yaşlı çifti kendileri adına sahte kimlik düzenlediği bahanesiyle kandırdı.

DOLANDIRICILARA KANIP KREDİ ÇEKTİ

Bu durumdan kurtulmaları için gizli operasyon düzenlendiği yalanına kanan 65 yaşındaki Vehbi Öcal, zor günler için biriktirdikleri altınları kuyumcuda bozdurdu.

Ardından bankaya gidip 213 bin TL kredi çekti.

DOLANDIRILDIĞINI ANLAYINCA DÜNYA BAŞINA YIKILDI

Bütün paraları bildirilen hesaba havale eden evli ve 3 çocuk babası Öcal, gün boyu telefonda görüşüp akşam paralarının iade edileceğini anlatan kişiler sonrasında telefonlarına yanıt vermeyince kuşkulanıp, polis karakoluna başvurdu.

Dolandırıldığını anlayan Öcal ile eşinin dünyaları başlarına yıkıldı. Kara kara düşünen çift, polisten gelecek haberi beklemeye başladı.

"BEN ŞEREFLİ BİR TÜRK İŞÇİSİYİM"

Yıllardır tarlalardan çalışıp binbir emekle biriktirdikleri altınları dolandırıcılara kaptırdığı gibi bankaya da borçlanan talihsiz çiftçi, “Ben o dolandırıcılar gibi şerefsiz birisi değilim. Ben şerefli bir Türk çiftçisiyim. Kredi borcumu ödemek için emektar traktörümü satılığa çıkarıyorum.” dedi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Gözyaşları içinde yetkililere seslenen Vehbi Öcal, dolandırıcıların yakalanarak adalet önünde hesap vermesini istedi.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)