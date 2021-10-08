Amasyalı çiftçi, yetiştirdiği 30 kiloluk bal kabağına paha biçemiyor

Samsun karayolunda çeşitli ürünlerin satışını yaparak ailesinin geçimini sağlayan evli ve 3 çocuk babası Özgür Cevizli, Değirmendere köyünde yetiştirilen bal kabağını alıp tezgahının önüne koydu.

Amasya’da yol kıyısında ki manavı işleten Özgür Cevizli, kendi yetiştirdiği 30 kiloluk dev bal kabağını tezgahına koydu. Müşteriler tarafından ilgi odağı olan kabağı normal fiyatının iki katına almak isteyenler oldu.

"5 BİN LİRA VERSELER DE SATMAM"

Normal fiyatının iki, üç katına gelen teklifleri geri çevirirken 5 bin liraya bile satmayacağını belirtiyor. Amasya-Samsun karayolunda çeşitli ürünlerin satışını yaparak ailesinin geçimini sağlayan evli ve 3 çocuk babası Cevizli, Değirmendere köyünde yetiştirilen dev bal kabağını alıp tezgahının önüne koydu.

YOLDAN GEÇENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Yoldan geçenlerin dikkatini çeken bal kabağı tezgaha ilgiyi artırınca sahibi için paha biçilemez bir hale dönüştü.

"ÇÜRÜYENE KADAR BURADA OLACAK"

Elma, kuru soğan ve çeşitli meyvelerin yer aldığı tezgahında kilosu 3 lira olan kabaklarında bulunduğunu anlatan 43 yaşındaki Cevizli, “Dev kabağım tezgahıma görsellik katıyor. Tezgahımın uğuru sayılır. 5 bin lira bile verseler satmıyorum. Çürüyene kadar burada olacak. Sonra çiğidini alıp yeniden ektireceğim. Belki bundan daha büyükleri çıkar” diye konuştu.

"KABAK SAYESİNDE MÜŞTERİLERİM ARTTI"

Tatlı yiyecekleri sevmediği için hayatında hiç kabak yemediğine değinen Cevizli, “Tadını sevmiyoruz. Ama kendisini seviyoruz. Sayesinde müşterilerim arttı” şeklinde konuştu.