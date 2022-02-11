Amasyalı Şeker nine 120 yaşında hayata veda etti

Uzun süredir nefes darlığı ve organ yetmezliği bulunan 12 torun sahibi Şeker Aslan, 120 yaşında hayatını kaybetti.

Amasya'da 5 çocuk ve 12 torun sahibi Şeker Aslan, bir süredir tedavi görüyordu. Nefes darlığı ve organ yetmezliği bulunan Aslan, kurtarılamadı.

ŞEKER NİNE 120 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ

120 yaşında hayatını kaybeden Aslan’ın cenazesi dün Elif Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası Tekirdede Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KORONAVİRÜSE YAKALANAN AİLESİNE RAĞMEN TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Geçen sene aynı evde birlikte yaşadığı kızı, damadı ve iki torunu koronavirüse yakalanmıştı. Şeker Arslan da ise hiçbir semptom görülmemiş, hastanede yapılan testi negatif çıkmasıyla da herkesi şaşırtmıştı.

GEÇEN YIL DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

27 Haziran 1902 doğumlu Şeker Nine için ailesi geçen yıl doğum günü kutlaması gerçekleştirmişti. Pastadaki mumları üfleyen Aslan, sağlığını doğal olarak tükettiği yoğurt, tereyağı, bal ve haşlanmış yumurtaya borçlu olduğunu söylemişti.