22 haftalıkken 490 gram ağırlığında dünyaya gelen parmak bebek, Çorum'dan Samsun'a ambulans helikopter ile sevk edildi.

Çorum’da henüz 22 haftalıkken 490 gram ağırlığında doğan kız bebek, Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, ileri derece immature (gelişmemiş) teşhisiyle tedavi altında alındı.

Bebeğin durumu ağırlaşınca, yeni doğan yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmasına karar verildi.

İHA’nın haberine göre; yapılan araştırma neticesinde bebeğin tedavisini Samsun’da özel bir hastanenin bebek yoğun bakım servisindeki doktor kabul etti.

Çorum’daki hastaneden Samsun’a sevk edilmesine karar verilen parmak bebek için Sağlık Bakanlığı imkanları seferber edildi.

Helikopter kuvözünden ambulansa alındı

Ambulans helikopter bugün Çorum’a giderek entübe olan bebeği Samsun’daki helikopter pistine getirdi.

Bebek, helikopterdeki kuvözden alınıp kara ambulansının kuvözüne nakledildi. Ardından kara ambulansı ile tedavisi için özel hastaneye götürüldü.

Ambulans helikopter, parmak bebek için Çorum'dan Samsun'a havalandı VİDEO

